Visite guidate al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova

L’associazione ARKA organizza la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgerà sabato 25 Ottobre 2025 alle ore 15.45. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45 minuti e sarà condotta da Guida Naturalistica accreditata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

