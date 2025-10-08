Visita in prefettura del generale di brigata della guardia di finanza Mendella

Visita nella prefettura di Pescara del generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, comandante regionale della guardia di finanza in Abruzzo. Nella mattinata di martedì 7 ottobre Mendella, accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Lopez, ha effettuato una visita di cortesia in.

