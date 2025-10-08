Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova
L’associazione ARKA organizza la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgerà sabato 18 Ottobre 2025 alle ore 15:45. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45 minuti e sarà condotta da Guida Naturalistica accreditata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: visita - guidata
San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera
Tour in battello: visita guidata da Pisa a Bocca d'Arno
Lettere d’amore e segreti dei conti Di Frasso: visita guidata notturna al castello
CALCATA – DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 VISITA GUIDATA DAGLI ARTISTI di Opera Bosco Museo di Arte nella Natura, laboratorio per bambini (facoltativo) *NUOVE OPERE IN ESPOSIZIONE* La visita si sviluppa nella Forra della Valle del Treja a Calcata. - facebook.com Vai su Facebook
A Bolzano la prima visita guidata città nella lingua dei segni. Iniziativa azienda di soggiorno insieme all'ente nazionale sordi #ANSA - X Vai su X
“Da museo a museo”: in Maremma due nuove escursioni tra cultura e mobilità dolce - ] ... Lo riporta ilgiunco.net
Arte e ambiente: “Da Museo a Museo” propone due nuove escursioni a ottobre - Due escursioni per "Da museo a museo": da Seggiano a Castel del Piano e da Saturnia a Manciano, in provincia di Grosseto ... Segnala grossetonotizie.com