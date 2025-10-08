Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova

L’associazione ARKA organizza la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgerà sabato 18 Ottobre 2025 alle ore 15:45. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45 minuti e sarà condotta da Guida Naturalistica accreditata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

