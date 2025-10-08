Visioni e volti dal Rinascimento al Neoclassicismo Capolavori dalla Pinacoteca Malaspina di Pavia

Dal 9 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026, le sale di Palazzo Pallavicini in Via San Felice 24 a Bologna ospiteranno la mostra Visioni e volti dal Rinascimento al Neoclassicismo. Capolavori dalla Pinacoteca Malaspina di Pavia, un’esposizione che per la prima volta porta nel capoluogo emiliano una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

