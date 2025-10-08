Virtus Hackett fa gli straordinari dopo Napoli I bianconeri e la formula ’minuti di qualità’

PalaDozza ormai vuoto. Sono da poco passate le 23 e la Virtus ha da poco superato Napoli nell’esordio in campionato. Eppure il rimbalzo del pallone (anzi, dei palloni) continua a farsi sentire. Non è un effetto strano, è semplicemente Daniel Hackett che, dopo la gara, continua a esercitarsi, da solo. Per migliorare. Si capisce così, perché Danny-Boy, prossimo ai 38 anni, continua ad avere un ruolo importante all’interno della Virtus. Anche se, proprio per l’abbondanza di esterni, Ivanovic lo impiega anche come ala piccola, allungandogli, in questo modo, anche la carriera. Rispetto allo scorso anno, almeno in campionato, cambia qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

