Violenze in Centrale dopo manifestazione pro Pal Daspo ai 17enni arrestati

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due 17enni (un ragazzo e una ragazza) arrestati per le violenze in Stazione Centrale alla fine della manifestazione pro Gaza del 22 settembre hanno ricevuto un Daspo urbano dal questore Bruno Megale, esattamente come le due maggiorenni arrestate per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenze - centrale

violenze centrale dopo manifestazioneViolenze in Centrale dopo manifestazione pro Pal, Daspo ai 17enni arrestati - La decisione del questore di Milano: non potranno, per due anni, andare in bar e ristoranti nella zona Centrale- Riporta milanotoday.it

violenze centrale dopo manifestazioneI tafferugli a Milano Centrale non sono solo un errore tattico, ma un tradimento della causa palestinese - Quando la protesta diventa controproducente: perché gli atti vandalici oscurano le ragioni della mobilitazione per la Palestina ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Violenze Centrale Dopo Manifestazione