Violenze in Centrale dopo manifestazione pro Pal Daspo ai 17enni arrestati
I due 17enni (un ragazzo e una ragazza) arrestati per le violenze in Stazione Centrale alla fine della manifestazione pro Gaza del 22 settembre hanno ricevuto un Daspo urbano dal questore Bruno Megale, esattamente come le due maggiorenni arrestate per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: violenze - centrale
Matteo Forte. . Il mio intervento alla seduta del Consiglio Regionale di ieri sulla condanna delle violenze in Stazione Centrale dello scorso 22 settembre 2025 e solidarietà alle forze dell’ordine aggredite #milano #22settembre2025 - facebook.com Vai su Facebook
Tajani dice che le violenze in stazione centrale "non aiutano i i palestinesi". E questo mi pare evidente. Quel che non ho capito invece è cosa facciano lui e Giorgia Meloni per fermare il #genocidio. Ps: ero alla manifestazione. È stata enorme e in larghissima p - X Vai su X
Violenze in Centrale dopo manifestazione pro Pal, Daspo ai 17enni arrestati - La decisione del questore di Milano: non potranno, per due anni, andare in bar e ristoranti nella zona Centrale- Riporta milanotoday.it
I tafferugli a Milano Centrale non sono solo un errore tattico, ma un tradimento della causa palestinese - Quando la protesta diventa controproducente: perché gli atti vandalici oscurano le ragioni della mobilitazione per la Palestina ... Secondo ilfattoquotidiano.it