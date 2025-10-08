Violenza sessuale a Sondrio massacrata vicino alla stazione da un 24enne | le ha staccato l' orecchio a morsi

Una donna di 44 anni aggredita a Sondrio: fermato e arrestato un 24enne del Mali accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Aggressione choc dopo il lavoro: donna violentata in strada, un orecchio strappato a morsi - La vittima stava camminando a piedi non lontano dalla stazione di Sondrio quando è stata braccata. Riporta today.it

violenza sessuale sondrio massacrataDonna stuprata e massacrata per strada a Sondrio, l’orecchio staccato a morsi: arrestato giovane straniero con i vestiti sporchi di sangue - Violenza sessuale vicino alla stazione degli autobus, in via Morbegno: la vittima ha 44 anni. Come scrive msn.com

