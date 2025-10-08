Violenza sessuale a Rieti | arrestato a Napoli un 22enne

Il giovane, ricercato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna reatina, è stato rintracciato in un hotel a Napoli grazie al sistema “Alloggiati Web”. La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un giovane di 22 anni, di nazionalità marocchina, accusato di violenza sessuale aggravata. l fermo è stato eseguito nel pomeriggio del 30 settembre dal personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti, con il supporto degli agenti del Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” di Napoli. A diffondere la notizia la Questura di Napoli L’indagine della Polizia di Stato. Il 22enne, sbarcato a Lampedusa nel 2022 e richiedente protezione internazionale, era ricercato dagli investigatori reatini poiché gravemente indiziato di aver aggredito sessualmente una donna trentenne di Rieti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Rieti, violenza sessuale nei boschi della droga: arrestato nordafricano - Nel pomeriggio dello scorso 30 settembre la Polizia di Stato, nello specifico il personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti unitamente a personale della Questura di Napoli – Commissariato ... Si legge su rietinvetrina.it

Droga e violenza sessuale: arrestato - Un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestatocon l'accusa di violenza sessuale aggravata su una donna a cui stava vendendo droga, a Rieti. rainews.it scrive