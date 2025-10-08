Violenza feroce e che inorridisce Massimo impegno per la sicurezza
Condanna con assoluta fermezza quanto accaduto; è consapevole della crescente preoccupazione da parte dei cittadini; assicura il massimo impegno per garantire la sicurezza. Anche il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini si esprime con concetti molto chiari sull'aggressione sessuale e la rapina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - feroce
il #7Ottobre del 2023 non c'è stato alcun atto di "Resistenza" o "liberazione" ma un tragico, sanguinoso, folle, insensato atto di violenza che ha sacrificato persone per niente (anzi: per una reazione ancora più feroce) Pace e i diritti veri si costruiscono solo con - X Vai su X
In questa data, 81 anni fa, ventinove civili innocenti furono brutalmente uccisi a Cà Berna, vittime di un feroce atto di violenza nazifascista. Oggi il Comune di Lizzano in Belvedere si unisce nel ricordo di quelle vite spezzate, rinnovando l’impegno per la memor - facebook.com Vai su Facebook
Violenza politica in America, Massimo Franco: "C'è un clima da guerra civile, un problema anche per la sinistra Liberal" - Assassinio di Charlie Kirk, Massimo Franco (Corriere della Sera): "Questa violenza dà l'alibi a Trump per dire che è colpa 'loro'. Da la7.it