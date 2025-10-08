Violenza feroce e che inorridisce Massimo impegno per la sicurezza

Sondriotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna con assoluta fermezza quanto accaduto; è consapevole della crescente preoccupazione da parte dei cittadini; assicura il massimo impegno per garantire la sicurezza. Anche il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini si esprime con concetti molto chiari sull'aggressione sessuale e la rapina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

