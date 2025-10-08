Violenza a Pavia | bussa per chiedere il latte e aggredisce la studentessa

Con una scusa banale, " Posso avere un po' di latte?", ha bussato alla porta della sua vicina. La ragazza, una studentessa universitaria di 19 anni, gli ha aperto senza sospetti. Pochi istanti dopo, l'uomo, suo vicino di casa, l'avrebbe aggredita sessualmente all'interno del suo appartamento. È successo lunedì mattina in una palazzina nei pressi dell'Università di Pavia, dove la giovane vive. L'aggressore, un 29enne residente nello stesso condominio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'aggressione in pieno giorno. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, la studentessa si trovava da sola in casa: il compagno era uscito da poco.

