Violenza a Cortina d’Ampezzo 3 arresti | banda puntava agli appalti delle Olimpiadi 2026 il video del blitz

Tre arresti e quattro perquisizioni a Cortina d’Ampezzo e Roma: i Carabinieri smantellano una rete mafiosa che controllava spaccio, locali e appalti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenza a Cortina d’Ampezzo, 3 arresti: banda puntava agli appalti delle Olimpiadi 2026, il video del blitz

In questa notizia si parla di: violenza - cortina

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la Federazione Italiana degli Psicologi dello Sport del Veneto (FIPsiS) ha organizzato un convegno a Belluno intitolato " : - facebook.com Vai su Facebook

Cortina, tentavano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi: 3 indagati, tra loro 2 ultras Lazio - La Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina d’Ampezzo, supportati dai Nuclei Investigativi di Belluno e Roma, hanno smantellato un’organizzazione ... Lo riporta msn.com