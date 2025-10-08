Violento impatto tra auto e trattore sulla superstrada | grave un uomo

FRANCAVILLA FONTANA - Violento scontro tra un'Audi Q8 e un trattore sulla superstrada Taranto-Brindisi, all'altezza dell'uscita per Francavilla Fontana Nord, intorno alle ore 9 di questa mattina, mercoledì 8 ottobre 2025. Da chiarire ancora la dinamica del sinistro. Entrambi i conducenti sono.

