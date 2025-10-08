Violentata e picchiata in un bosco dal suo pusher di fiducia a Rieti preso a Napoli 22enne marocchino

Nel pomeriggio del 30 settembre la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Rieti e il Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” di Napoli, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovane marocchino di 22 anni, accusato di violenza sessuale aggravata. Violentata e picchiata in un bosco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

