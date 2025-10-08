Violenta una 30enne in un bosco a Rieti e la picchia anche con un machete | 22enne arrestato

Un 22enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 30enne. Il giovane avrebbe picchiato e abusato della donna lo scorso aprile in un bosco della provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

