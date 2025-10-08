Violenta la vicina di casa 19enne a Pavia e confessa tutto | durante l'arresto palpeggia la poliziotta

Il 29enne accusato di aver violentato una ragazza a Pavia è stato interrogato questa mattina. Oltre a confermare l'episodio, il ragazzo ha riferito di aver molestato un'altra donna: l'agente di polizia che, immediatamente dopo l'arresto, gli stava facendo il tampone orale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

