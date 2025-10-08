Viola i domiciliari e continua a perseguitare la ex | 55enne finisce in carcere

Ad agosto l'aveva attesa fuori dal luogo di lavoro, in zona Pratacci ad Arezzo, al termine del turno serale, e la minacciò con una pistola ad aria compressa. L'intervento delle forze dell'ordine, l'arresto e la condanna ai domiciliari con braccialetto elettronico non hanno però fermato un 55enne. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

