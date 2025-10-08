Vinicius è tornato a fare la differenza grazie anche ad un cambio di mentalità Marca

Vinicius, uno dei talenti migliori del Real Madrid, è spesso balzato alle cronache tanto per i suoi meriti sportivi quanto per i suoi comportamenti. Il classico caso di genio e sregolatezza. Poi il buio. Il fantasista, infatti, ha attraversato un periodo molto complicato in cui non riusciva più a fare la differenza tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Il suo 2025 non è stato da incorniciare e il passaggio da Ancelotti a Xabi Alonso non sembrava avergli portato benefici. Questo almeno fino a qualche settimana fa. Poi Vinicius ha iniziato a brillare e in questa sua nuova versione sembra esserci anche una mentalità diversa, meno incline al caos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

