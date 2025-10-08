Viminale bocciato | nei Cpr gli standard sanitari sono inadeguati

Cms.ilmanifesto.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei Cpr non è garantito un adeguato livello di assistenza sanitaria. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata ieri, che ha parzialmente annullato un decreto del Viminale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

