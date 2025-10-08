Villani Salumi acquisisce il 100% del prosciuttificio Nuova Mondial di San Daniele

Villani S.p.A. annuncia di aver acquisito la piena proprietà del prosciuttificio Nuova Mondial S.r.l. a San Daniele del Friuli (UD), di cui già deteneva il 50% delle quote. Con questa operazione, il Gruppo consolida la presenza nel mercato del prosciutto crudo San Daniele sia in Italia che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

