Villa Rodella torna agli antichi fasti | Non è più la dimora di Galan ora è a disposizione dei veneti

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cronache recenti hanno fatto conoscere Villa Rodella come dimora del presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, le cui vicende giudiziarie ne hanno segnato il destino. La storia della villa nel cuore dei colli Euganei affonda le radici nel Cinquecento e racconta tanto di proprietari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villa - rodella

Villa Rodella concessa a un’associazione del Terzo Settore: era la casa di Galan

Cerca Video su questo argomento: Villa Rodella Torna Agli