Villa Rodella torna agli antichi fasti | Non è più la dimora di Galan ora è a disposizione dei veneti
Le cronache recenti hanno fatto conoscere Villa Rodella come dimora del presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, le cui vicende giudiziarie ne hanno segnato il destino. La storia della villa nel cuore dei colli Euganei affonda le radici nel Cinquecento e racconta tanto di proprietari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: villa - rodella
Villa Rodella concessa a un’associazione del Terzo Settore: era la casa di Galan
Ingredienti genuini, accostamenti deliziosi. Hai già assaggiato le creazioni di Chef Alessandro Cappotto? Lasciati conquistare dal gusto dell’eccellenza. • • #villacalini #franciacorta #bresciaatavola #ristorantefranciacorta #ristoranteitaliano #bresciarestauran - facebook.com Vai su Facebook