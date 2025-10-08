Villa Literno rifiuti pericolosi accatastati tra ricambi e olio esausto | sequestrata officina

Teleclubitalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’officina trasformata in una discarica a cielo aperto. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Villa Literno durante un controllo mirato al contrasto dello sversamento e deposito incontrollato di rifiuti. Denunciato un imprenditore 51enne, titolare di una rivendita di ricambi e accessori per auto, accusato di gestione illecita di rifiuti. Villa Literno, rifiuti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

villa literno rifiuti pericolosiVilla Literno, sequestro in officina: denunciato imprenditore per gestione illecita di rifiuti - Pneumatici fuori uso, batterie al piombo esauste e taniche di olio motore accatastati senza tracciabilità: i carabinieri della ... Scrive pupia.tv

villa literno rifiuti pericolosiVilla Literno, il Forum dei Giovani ripulisce l’area del cimitero - Nella giornata di sabato 4, la strada adiacente al cimitero di ... Come scrive pupia.tv

