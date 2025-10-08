Un’officina trasformata in una discarica a cielo aperto. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Villa Literno durante un controllo mirato al contrasto dello sversamento e deposito incontrollato di rifiuti. Denunciato un imprenditore 51enne, titolare di una rivendita di ricambi e accessori per auto, accusato di gestione illecita di rifiuti. Villa Literno, rifiuti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villa Literno, rifiuti pericolosi accatastati tra ricambi e olio esausto: sequestrata officina