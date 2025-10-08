Villa di Chiavenna | una grande serata di musica grazie al Coro Eco del Mera
E' in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la suggestiva Chiesa di San Sebastiano di Villa di Chiavenna la XXII Rassegna Corale “Valle del Mera”, promossa dal Coro Eco del Mera di Villa di Chiavenna. La serata vedrà la partecipazione di tre formazioni corali che condividono la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: villa - chiavenna
