Villa d' Este La Collezione | tutte le acquisizioni del nuovo brand del Lago di Como

Quicomo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo si apre per Villa d’Este, storica icona dell’ospitalità di lusso con oltre 150 anni di storia. Nasce Villa d’Este La Collezione, il nuovo brand del gruppo che unisce e valorizza un portfolio in continua espansione, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Attualmente composta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villa - este

Rally Trofeo Villa d'Este 2025 tra conferme e novità

Cernobbio: addio a Jean-Marc Droulers, storico amministratore delegato di Villa d'Este

Villa Beatrice d’Este "regina" della cultura dei Colli Euganei

villa d este collezioneVilla d'Este, La Collezione: tutte le acquisizioni del nuovo brand del Lago di Como - Palazzo Venezia, Terminus, Miralago, Regina Olga, Villa Belinzaghi: un faro per il territorio che prosegue nella tradizione della famiglia Fontana ... Lo riporta quicomo.it

villa d este collezioneNuova frontiera per l’ospitalità di lusso sul Lago di Como: ecco Villa d’Este La Collezione, i sogni sono realtà - Villa d’Este, icona internazionale dell’ospitalità di lusso con oltre 150 anni di storia, presenta Villa d’Este La Collezione, il nuovo brand che riunisce le eccellenze del gruppo. Da comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Villa D Este Collezione