Villa confiscata alla mafia in zona viale Michelangelo diventerà centro per giovani a rischio devianza

Una villa confiscata alla mafia, che si trova in zona viale Michelangelo, diventerà centro formativo di accoglienza e aggregazione per soggetti a rischio di devianza e giovani in condizioni di fragilità sociale. Il Comune ha infatti consegnato oggi i lavori per la ristrutturazione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - confiscata

La villa confiscata a San Girolamo diventa spazio per la comunità: ok al progetto di riqualificazione

Cogliate, villa confiscata alla criminalità per le maestre in trasferta

Oggi ad Artemisia , villa confiscata alla mafia e restituita alla comunità come luogo di cultura , incontro e rinascita , ho avuto l’onore di partecipare all’evento Storie di donne che guardano il futuro ?, organizzato da Le ali del sorriso ?. Un momento - facebook.com Vai su Facebook

Dalla mafia al sociale Nella villa confiscata l’Aias potrà riabilitare con orto e sport therapy - Un altro bene confiscato alla criminalità che rinasce, mettendosi al servizio della comunità e in particolare di chi ha più bisogno. Riporta ilgiorno.it

Campo sulla legalità: 15 adolescenti trevigiani in una villa confiscata alla mafia - TREVISO – Ragazzi e ragazze trevigiani saranno i protagonisti di un campo estivo di tre giorni in Villa Valente Crocco a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, bene confiscato alla mafia. Secondo ilgazzettino.it