Vigiliamo ma La tensione di piazza si abbasserà Intervista al prefetto Giannini
“I cortei? Contiamo che con la pace in medio oriente anche qui possa abbassarsi la tensione. Antisemitismo? Massima attenzione e nessuna sottovalutazione. CasaPound? Verrà sgomberata. Il mo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vigiliamo - tensione
“Vigiliamo, ma La tensione di piazza si abbasserà” Intervista al prefetto Giannini - La città, la violenza ideologica e la Palestina come scusa degli antagonisti. Da ilfoglio.it