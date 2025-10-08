Vigili del fuoco Porte aperte in Caserma
In occasione della settima edizione della ’Settimana nazionale della Protezione civile’ il Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, insieme alla Prefettura, organizza una giornata di porte aperte rivolta a scuole e cittadini. L’appuntamento è per oggi con orario continuato dalle 8 alle 20. La giornata sarà dedicata alla visita di quattro classi al mattino (9-12) e di altre quattro nel pomeriggio (14-17) e sarà possibile accogliere liberamente cittadini e famiglie. Durante l’iniziativa verrà illustrato il ruolo strategico dei vigili del fuoco nell’ambito della protezione civile. Saranno presentate le diverse tipologie di intervento e le principali specializzazioni del Corpo nazionale, tra cui il servizio sommozzatori, i nuclei elicotteri, il Saf (soccorso alpino fluviale), i soccorritori acquatici e il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
