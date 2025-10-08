In occasione della settima edizione della ’Settimana nazionale della Protezione civile’ il Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, insieme alla Prefettura, organizza una giornata di porte aperte rivolta a scuole e cittadini. L’appuntamento è per oggi con orario continuato dalle 8 alle 20. La giornata sarà dedicata alla visita di quattro classi al mattino (9-12) e di altre quattro nel pomeriggio (14-17) e sarà possibile accogliere liberamente cittadini e famiglie. Durante l’iniziativa verrà illustrato il ruolo strategico dei vigili del fuoco nell’ambito della protezione civile. Saranno presentate le diverse tipologie di intervento e le principali specializzazioni del Corpo nazionale, tra cui il servizio sommozzatori, i nuclei elicotteri, il Saf (soccorso alpino fluviale), i soccorritori acquatici e il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco. Porte aperte in Caserma