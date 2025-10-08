Vigili del fuoco il giuramento del 100esimo corso allievi
Martedì 7 ottobre, nelle storiche Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, si è tenuto il giuramento del 100esiamo corso allievi dei vigili del fuoco.Presente alla cerimonia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a testimonianza dell'importante traguardo raggiunto dal Corpo nazionale con il centesimo corso, che testimonia le radici lontane della formazione: i primi corsi iniziarono nel 1951 per i vigili volontari ausiliari e nel 1954 prese avvio il primo corso per vigili permanenti. Da allora, generazioni di allievi si sono susseguite fino all'attuale traguardo dei 100 corsi conclusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco
Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano
Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme
#vigilidelfuoco #VVF #Conapo - X Vai su X
Cervo salvato dai vigili del fuoco dopo la caduta nel canale a Vizzola - facebook.com Vai su Facebook
Giuramento Vigili del fuoco: 780 allievi per il 100° corso - Si è svolta nella giornata del 07 ottobre 2025, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, la cerimonia di giuramento degli allievi del 100° corso Vigili del fuoco, alla presenza del Min ... Si legge su barlettaviva.it
Roma, stamattina il giuramento dei nuovi Vigili del Fuoco: tra loro tre ragazzi della Costiera Amalfitana - Un momento solenne e storico per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si è svolto questa mattina, martedì 7 ottobre, a Roma, presso le Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, alla presenza del m ... ilvescovado.it scrive