Martedì 7 ottobre, nelle storiche Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, si è tenuto il giuramento del 100esiamo corso allievi dei vigili del fuoco.Presente alla cerimonia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a testimonianza dell'importante traguardo raggiunto dal Corpo nazionale con il centesimo corso, che testimonia le radici lontane della formazione: i primi corsi iniziarono nel 1951 per i vigili volontari ausiliari e nel 1954 prese avvio il primo corso per vigili permanenti. Da allora, generazioni di allievi si sono susseguite fino all'attuale traguardo dei 100 corsi conclusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vigili del fuoco, il giuramento del 100esimo corso allievi