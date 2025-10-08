Vietato bere o cucinare con l' acqua di rubinetto a Vasto Marina | valori troppo alti di batteri fecali scatta l' ordinanza

Valori troppo alti di coliformi, batteri fecali che indicano una contaminazione. Per questo, a Vasto Marina, è scattato il divieto di consumo umano dell'acqua di rubinetto. Nella mattinata di mercoledì 8 ottobre, il sindaco Francesco Menna ha firmato l'ordinanza, a seguito della comunicazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

