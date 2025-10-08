Vietare il velo integrale in luoghi pubblici, uffici, scuole e università. La proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata alla Camera, interviene su niqab e burqa e prevede il divieto “di indumenti che coprano il volto delle persone, di maschere o di qualunque altro mezzo” che rendano “difficoltoso il riconoscimento della persona”. Secondo la deputata di Fdi Sara Kelany, firmataria della proposta insieme al capogruppo Galeazzo Bignami e a Francesco Filini, la misura “serve a contrastare la nascita di enclave, contro-società in cui si applica la legge sharitica e non l’ordinamento italiano, e dove prolifica il fondamentalismo islamico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico”