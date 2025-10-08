Vieni a casa a fumare crack adescato da una ragazza viene picchiato e rapinato dal branco

"Vieni a casa mia a fumare il crack, sono da sola". Così una ragazza ha adescato un 37enne. Una volta nell'abitazione è scattata la trappola. Picchiato dal compagno della donna e da un'altra coppia è stato inoltre rapinato. Una volta sporta querela le minacce da parte di uno dei suoi aguzzini. 🔗 Leggi su Romatoday.it