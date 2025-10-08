Vieni a casa a fumare crack adescato da una ragazza viene picchiato e rapinato dal branco

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vieni a casa mia a fumare il crack, sono da sola". Così una ragazza ha adescato un 37enne. Una volta nell'abitazione è scattata la trappola. Picchiato dal compagno della donna e da un'altra coppia è stato inoltre rapinato. Una volta sporta querela le minacce da parte di uno dei suoi aguzzini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vieni - casa

Vieni a conoscere tutti i pet in cerca di casa a Milano

Vieni a conoscere i pet in cerca di casa ad Avellino

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

vieni casa fumare crackGrande Fratello droga, dentro la casa fra sacchetti di soldi e crack FOTO - La palazzina di via Giotto, a Bagheria, era monitorata h24 dai carabinieri. Scrive livesicilia.it

Torino, nella casa del crack in via Urbino studentesse si prostituivano in cambio di dosi - Ha fatto discutere la casa del crack di Torino individuata in via Urbino, nel quartiere Aurora, dove molte donne si prostituivano in cambio di dosi. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vieni Casa Fumare Crack