Vieni a casa a fumare crack adescato da una ragazza viene picchiato e rapinato dal branco
"Vieni a casa mia a fumare il crack, sono da sola". Così una ragazza ha adescato un 37enne. Una volta nell'abitazione è scattata la trappola. Picchiato dal compagno della donna e da un'altra coppia è stato inoltre rapinato. Una volta sporta querela le minacce da parte di uno dei suoi aguzzini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: vieni - casa
Vieni a conoscere tutti i pet in cerca di casa a Milano
Vieni a conoscere i pet in cerca di casa ad Avellino
«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento
Gli azzurrini cadono nuovamente in casa con la Roma. Vieni a leggere le nostre pagelle https://tinyurl.com/yc6jnf8r - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello droga, dentro la casa fra sacchetti di soldi e crack FOTO - La palazzina di via Giotto, a Bagheria, era monitorata h24 dai carabinieri. Scrive livesicilia.it
Torino, nella casa del crack in via Urbino studentesse si prostituivano in cambio di dosi - Ha fatto discutere la casa del crack di Torino individuata in via Urbino, nel quartiere Aurora, dove molte donne si prostituivano in cambio di dosi. Come scrive tg24.sky.it