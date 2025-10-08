Videosorveglianza nel centro storico | Bucchianico punta sulla sicurezza

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passo in avanti per la sicurezza urbana a Bucchianico: è stato completato il nuovo sistema di videosorveglianza nel centro storico. Lo annuncia il Comune, che sottolinea l’importanza dell’intervento per la tutela dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio urbano.«La sicurezza è una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: videosorveglianza - centro

videosorveglianza centro storico bucchianicoVandali prendono di mira le scalette vecchie, la sindaca Fusaro: «Gesto inqualificabile, farò analizzare tutti i filmati della videosorveglianza» - Un occhio, simboli e lettere erano stati disegnati con bombolette e colori lungo le storiche scalette vecchie che collegano via Campo Giorgio al centro storico di Feltre. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Videosorveglianza Centro Storico Bucchianico