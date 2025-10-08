VIDEO- Rivottoli la celebrazione della regina castagna e non solo

Tempo di lettura: 2 minuti Definirla solo sagra appare riduttivo, quella di Rivottoli è una vera e propria celebrazione della regina dell’autunno, la castagna, e in generale di tutte le eccellenze del territorio irpino. Tutto pronto per l’edizione numero 48 della Sagra della castagna IGP di Serino, la più antica d’Irpinia, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025: un appuntamento da non perdere, c on le ottime castagne ma anche con la buona enogastronomia irpina, che si ripete da quasi mezzo secolo nel piccolo e caratteristico borgo di Rivottol i di Serin o tra stand, gastronomia e rievocazioni storiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

