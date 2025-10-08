VIDEO | Palestina libera in centinaia al corteo a Chieti Scalo | in prima fila anche il sindaco Ferrara

In centinaia hanno partecipato nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre al corteo promosso dal comitato “Chieti per la Palestina”, che ha attraversato le principali vie di Chieti Scalo da via Pescara fino a piazzale Marconi. Una mobilitazione nata per denunciare l’attacco alla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

