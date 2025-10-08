VIDEO L’isola felice che non c’è Mastella | Logiche da Arancia meccanica ognuno faccia la sua parte

Tempo di lettura: 2 minuti Una deriva preoccupante, sentir parlare di tentato omicidio, di raid punitivo e di un giovane che lotta tra la vita e la morte sembra essere in completo contrasto con l’immagine di ‘isola felice’ che si aveva del territorio sannita fino a qualche anno fa. Quattro diciannovenni che si accaniscono contro un diciassettenne per motivi non del tutto definiti, rappresenta un’immagine assolutamente distorta, una deriva del mondo giovanile nel quale non esiste dialogo ma si risponde con la forza a qualsiasi ‘torto subito’, se di torto si può parlare ovviamente. Spesso le reazioni vanno ben oltre il semplice ‘mandarsi a quel paese’ di tanto tempo fa, adesso si cammina con armi o si fa ricorso alla violenza di gruppo se c’è da lavare un’offesa ricevuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

