VIDEO L’isola felice che non c’è Mastella | Logiche da Arancia meccanica ognuno faccia la sua parte

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Una deriva preoccupante, sentir parlare di tentato omicidio, di raid punitivo e di un giovane che lotta tra la vita e la morte sembra essere in completo contrasto con l’immagine di ‘isola felice’ che si aveva del territorio sannita fino a qualche anno fa. Quattro diciannovenni che si accaniscono contro un diciassettenne per motivi non del tutto definiti, rappresenta un’immagine assolutamente distorta, una deriva del mondo giovanile nel quale non esiste dialogo ma si risponde con la forza a qualsiasi ‘torto subito’, se di torto si può parlare ovviamente. Spesso le reazioni vanno ben oltre il semplice ‘mandarsi a quel paese’ di tanto tempo fa, adesso si cammina con armi o si fa ricorso alla violenza di gruppo se c’è da lavare un’offesa ricevuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video l8217isola felice che non c8217232 mastella logiche da arancia meccanica ognuno faccia la sua parte

© Anteprima24.it - VIDEO/ L’isola (felice) che non c’è, Mastella: “Logiche da Arancia meccanica, ognuno faccia la sua parte”

In questa notizia si parla di: isola - felice

Quell’isola felice chiamata Italia

Avellino, bombe carta e sparatorie: l’isola felice è solo un mito

Mostra del Cinema 2025, intervista a Garrison Rochelle: “Maria felice del percorso che sto facendo, non credo mi richiamerebbe a fare il docente. Stefano De Martino ha fatto un grande lavoro su se stesso. Parteciperei all’Isola dei Famosi”

Cerca Video su questo argomento: Video L8217isola Felice C8217232