VIDEO Lilt ottobre per prevenire il tumore al seno | La prevenzione è l’unica arma

Tempo di lettura: 2 minuti Ottobre è, come da tradizione, il mese della prevenzione del tumore al seno. Anche quest’anno la sezione beneventana della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – partecipa alla campagna nazionale “LILT for Women – Nastro Rosa 2025” con un ricco programma di attività. Visite gratuite e incontri pubblici. Nel corso di tutto il mese, presso la sede dell’associazione, sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite ogni mattina, dal lunedì al venerdì, prenotandosi al numero 0824 313799. A completare l’offerta, momenti di confronto con esperti, distribuzione di opuscoli informativi e l’illuminazione in rosa di diversi monumenti cittadini, un gesto ormai diventato segno distintivo della campagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

