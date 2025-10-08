video imprese stellari 2025 le aziende premiate e le lacrime di vigorito

Tempo di lettura: 4 minuti Cinque i premi conferiti nel corso della terza edizione di Imprese Stellari, manifestazione ideata da Confindustria Benevento e organizzata presso il Teatro de la Salle, ai quali si si sono aggiunte tre menzioni speciali introdotte per celebrare le imprese, protagoniste indiscusse della serata. Una serata evento per cercare di ringraziare le imprese che animano un territorio attraverso idee e progetti e con la consapevolezza di assumersi un rischio in un periodo nel quale è veramente difficile mettere in piedi una macchina produttiva. Una serata condotta in maniera simpatica da Fatima Trotta, splendida padrona di casa in uno scenario che si è riempito di tanti imprenditori, presenze trasversali nel mondo del lavoro sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

