VIDEO Il talento è di famiglia | Christopher Cassano show in allenamento
Con due gol di grande tecnica e giocate da numero 10, il giovane Cassano fa parlare di sé. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: talento - famiglia
Il giovane talento azzurro ha conquistato il mondo con un salto da 8,39 metri: dietro al trionfo a Tokyo, la forza della famiglia e la freschezza dei suoi 20 anni
Tossicodipendente, spacciatore senza talento, una famiglia disastrosa alle spalle, Oscar è destinato a non lasciare traccia di sé. Cos'altro potrebbe andare storto nella sua vita? Il mondo intero, ecco cosa. In una notte di bufera Oscar si rifugia dalla sua riluttant - facebook.com Vai su Facebook