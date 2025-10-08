Video hard e ricatti a luci rosse una condanna
Era finito nei guai per una vicenda di estorsioni a luci rosse, ma ieri il tribunale di Macerata lo ha condannato per ricettazione. Sono cadute le accuse nei confronti di un 42enne, residente a Pescara, Michele Russo, accusato di aver registrato delle videochiamate che immortalavano, in tre circostanze diverse, altrettanti uomini adescati sui social network. O pagavano o quei video imbarazzanti che li ritraevano sarebbero diventati pubblici. I fatti erano avvenuti tra novembre e dicembre 2021, a San Severino. Un uomo di San Severino, l’8 novembre 2021, aveva ricevuto su Facebook la richiesta di amicizia da una certa Francesca Cappucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
