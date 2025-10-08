VIDEO- FOTO Pronto Soccorso | posti raddoppiati e più umanità
Tempo di lettura: 2 minuti Spazi raddoppiati, non solo in termini di posto letto, ma anche per un’accoglienza più “umana” per i familiari dei pazienti che devono recarsi al Pronto Soccorso. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscat i illustra il progetto di riqualificazione già in corso, in una conferenza stampa alla presenza del manager Germano Pizzuti e del responsabile del settore T ecnico e Patrimonio e Ingegneria Clinica, Sergio Casarella “ Abbiamo in programma – spiega l’ingener Casarella- un progetto che prevede la realizzazione di 2.515 metri quadrati di spazi destinati al pronto soccorso a fronte di 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pronto - soccorso
Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese
Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”
Malore dopo la discoteca. Diciannovenne in gravi condizioni portato al pronto soccorso
Scaramucci (PD): "Pronto Soccorso di Urbino al collasso, si teme l’addio della direttrice del Pronto Soccorso" - facebook.com Vai su Facebook
Dolores Dori (44 anni), la figlia della “Regina dei Sinti” di Pistoia muore il 2 ottobre con tre colpi di pistola. Viene scaricata come un sacco di immondizia davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desenzano da un’auto con targa falsa. Oggi vengono arrestat - X Vai su X
Asl Pescara pubblica foto pronto soccorso, 'nessuno in attesa' - Con un post pubblicato su Facebook la Asl di Pescara ha messo fine alle polemiche nate da una nota del Nursind - Segnala ansa.it
Scoppia la rissa al pronto soccorso, colpi di stampelle tra pazienti. VIDEO - Scene di caos al pronto soccorso di Borgo Trento a Verona, dove alcuni pazienti in attesa hanno dato vita a una rissa con sedie e stampelle. Secondo affaritaliani.it