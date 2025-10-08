VIDEO | Arrestato con tre etti di cocaina nascosti in casa
Da una lite al bar scatta un arresto per detenzione e spaccio di droga. Un 54enne, coinvolto nella discussione nel locale, è stato perquisito nel locale dai carabinieri e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Successivamente nella sua abitazione, i militari hanno scoperto ulteriori tre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
