Viavai sospetto in riviera pusher ' beccato' dai carabinieri

La notte scorsa i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestao un italiano di 53 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua abitazione, incontrando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: viavai - sospetto

“Un viavai sospetto nel condominio”: stanato un covo della droga

Marcianise, viavai sospetto nei pressi di un’abitazione: base di spaccio a casa di un 24enne

Sospetto viavai di persone in casa, scatta il blitz dei carabinieri: trovati soldi e droga

La polizia stava tenendo d’occhio da giorni il trentacinquenne dopo il suo viavai sospetto in via delle Cateratte - facebook.com Vai su Facebook

Matera, padre e figlio arrestati per droga e armi clandestini: i sospetti dopo il viavai dalla loro abitazione - X Vai su X

Viavai e spaccio nell’appartamento, blitz dei carabinieri in via Crespi: coca e crack, 4 denunciati - Bologna, 5 settembre 2025 – Un viavai continuo di uomini e figure sospette, tra pusher e sbandati, che da tre anni orbitano – e in alcuni casi vivono, tra un appartamento e le fredde mura di una ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Viavai sospetto, scatta il blitz: due arresti per droga - Operazione antidroga a Vercelli, la Squadra mobile ha arrestato due persone e sequestrato 2 kg di marijuana, 460 grammi di hashish, 100 di cocaina e 17 di ecstasy. Come scrive rainews.it