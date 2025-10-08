Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
I diversi 'rilievi' di Mattarella e la sola legge rimandata alle Camere agi.it
Galli: “Milan-Como a Perth? L’estrema sintesi è che la società cerca ogni modo per avere più soldi” pianetamilan.it
Milan-Como in Australia, scontro Rabiot-De Siervo lettera43.it
Wta Wuhan 2025, Paolini vince in rimonta al debutto: Yuan sconfitta in tre set lapresse.it
Lovati e le frasi shock su Yara Gambirasio, la Procura di Pavia e il legale di Bossetti rispondono panorama.it
“Non mangiatela”. Mozzarella richiamata dal commercio: “Rischio microbiologico” tvzap.it
4 ottobre diventa festa nazionale, il Colle chiede chiarezza
Sergio Mattarella ha firmato la legge che istituisce la festa nazionale del 4 ottobre dedicata a Sa... ► sbircialanotizia.it
Dove nasce la passione: Trentino e il Festival dello Sport
Il Trentino, terra che ha visto nascere campioni dello sport, che accoglie a braccia aperte chi ama ... ► video.gazzetta.it
Giulia Cirelli: «La mia corsa contro il tumore al seno insieme alle Pink Ambassador»
“Tutti abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola”. È questo o... ► iodonna.it
Allegri contro Leao, è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del Milan
Tanto tuonò che piovve. La bomba ad orologeria che dall’inizio della stagione sta minando la sereni... ► ilgiornale.it
Salvini contestato a Livorno con lancio di uova e oggetti denuncia “l’odio dei fascisti rossi”
Il segretario della Lega Matteo Salvini contestato dai manifestanti a Livorno, in occasione di un ev... ► fanpage.it
“Non mangiatela”. Mozzarella richiamata dal commercio: “Rischio microbiologico”
Una nuova allerta alimentare scuote i supermercati italiani. Questa volta sotto accusa c’è una mozz... ► tvzap.it
Throning, quando la relazione serve solo a nutrire l’ego a discapito dei sentimenti altrui
Throning: consiste nel frequentare qualcuno non per un reale interesse, ma unicamente per ottenere ... ► fanpage.it
Oslo blindata per Norvegia Israele. Incasso per Gaza
AGI - Oslo si prepara ad accogliere la nazionale di calcio israeliana con imponenti misure di sicur... ► agi.it
Wuhan, Paolini batte Yuan in rimonta. Prosegue la rincorsa alle Wta Finals
Jasmine vince una partita dura contro la padrona di casa e supera momentaneamente Rybakina all'ottav... ► gazzetta.it
Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni, il volontario: “Abbandono dello stato sociale”
Un uomo di 71 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato dal balcone del proprio appartamento... ► lapresse.it
È ufficiale, l’intelligenza artificiale arriva nella tua barra di ricerca Google: come funziona AI Mode?
L’8 ottobre 2025 segna una svolta nel modo in cui gli italiani interagiscono con Google. La multina... ► cultweb.it
Inter, l’ex Balotelli concrude il processo per l’incidente del 2023
Balotelli tra guai e volontariato Si è ufficialmente concluso il percorso di messa alla prova per ... ► ilprimatonazionale.i
Chivu Inter, meglio di Inzaghi! Nerazzurri a tutta velocità, ma il difficile deve ancora arrivare
Chivu Inter, avvio convincente in campionato e in Champions, ma il vero banco di prova arriverà con... ► calcionews24.com
“È il solito mal di schiena”. E invece era un tumore e lo ha portato via in due mesi a 38 anni
All’inizio sembrava uno di quei fastidi che arrivano con l’età e che si affrontano con un po’ di s... ► caffeinamagazine.it
Zhegrova Juve, svelato il motivo del mancato impiego contro il Milan! Ecco perché Tudor non ha puntato sull’esterno: gli aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, svelato il motivo del mancato impiego contro il Milan: ci ... ► juventusnews24.com
Un fondo a beneficio di cittadini vittime di furti
Sostegno, assistenza e vicinanza alle vittime di furti e scippi e reati contro il patrimonio a dan... ► padovaoggi.it
Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato
Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, ... ► gazzettadelsud.it
C'è il rischio che il luna park di Santa Caterina non si faccia
Le giostre di Santa Caterina sono a rischio. Dopo centinaia di anni di tradizione, il luna park po... ► udinetoday.it
WhAI di Vedrai trasforma l’incertezza in decisioni rapide e misurabili
In tempi segnati da volatilità e scelte complesse, Vedrai presenta la nuova WhAI, piattaforma di De... ► sbircialanotizia.it
Valerio Ciaffaroni, nuove rivelazioni dopo Temptation Island: “Confusione, pressione, non e? stato facile scegliere”
Valerio Ciaffaroni e le decisioni prese dopo Temptation Island, cosa ha detto sui social Il percors... ► bollicinevip.com
Chi è Marco Ottolini, il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus
In queste ore sta prendendo sempre più forza la candidatura di Marco Ottolini come nuovo direttore ... ► calciomercato.it
Marco Mengoni, al via da Torino il tour nei palasport Live in Europe 2025
Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, un tour nei... ► spettacolo.eu
Tisane antiossidanti: perché è importante berle
Autunno. Mentre le foglie si rivestono di calde sfumature, le giornate si accorciano e l'aria frizz... ► ilgiornale.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08 10 2025 ore 15:25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dell... ► romadailynews.it
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di ‘Ritorno al futuro’, arriva la DeLorean
(Adnkronos) – Ogni anno il 21 ottobre è una data speciale per milioni di appassionati: è il 'Ritorno... ► periodicodaily.com
Gattuso sogna un nuovo numero 10, Soulé, a 3,50 su Sisal.it, può vestirsi d’azzurro
(Adnkronos) – I numeri, nel calcio, sono fondamentali. Ma se si parla di Numero, con la N maiuscola,... ► periodicodaily.com
Polizia di Stato, è Diego Francesco Plutino il nuovo dirigente del commissariato di Palmi
Cambio al vertice del Commissariato di pubblica sicurezza di Palmi, dove il commissario capo della... ► reggiotoday.it
Percorsi abilitanti terzo ciclo 2025/2026: bandi previsti a gennaio 2026, conclusione entro 30 giugno. Pillole di Question Time
Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la s... ► orizzontescuola.it
Top Employers 2025, le aziende di Monza e Brianza nella classifica delle 100 migliori dove lavorare
In vetta al sondaggio c’è la piemontese Lavazza. Dietro tanta Lombardia, con la provincia di Monza... ► monzatoday.it
Il governo vuole rafforzare la sicurezza nei cortei, Piantedosi: “Aumentati episodi di antisemitismo”
Il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto alla Camera a due interrogazioni, di Lega e Fdi, sui... ► fanpage.it
Everest, 900 persone salvate dopo tempesta di neve
Circa 900 escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve nel fine ... ► lapresse.it
Incidente sulla SS36, traffico rallentato: 21enne in ospedale
Traffico rallentato sulla SS36 all’altezza di Giussano in direzione Milano, a causa di un incident... ► monzatoday.it
La Regione stanzia i fondi per l'eliminazione di altri cinque passaggi a livello
La giunta regionale ha stanziato 1,85 milioni di euro per la soppressione dei passaggi a livello e... ► veneziatoday.it
Muore sulle Dolomiti precipitando in un burrone: trovato grazie a un biglietto su cui aveva scritto il percorso
Un escursionista esperto del bellunese di 59 anni è morto, probabilmente scivolando e precipitando ... ► fanpage.it
Carlos Alcaraz show anche sul campo da golf: guarda che swing davanti a Jon Rahm
Giornata diversa per Carlos Alcaraz, che ha lasciato la racchetta per impugnare il ferro da golf all... ► video.gazzetta.it
Golden Goose Arena: quando la moda punta tutto sullo sport. O meglio, sul padel
Uno spazio innovativo e di design per vivere il meglio di questa disciplina amatissima da tutti. Si ... ► vanityfair.it
Happy birthday Ursula: la signorina Rottenmeier dell’Europa green
Caschetto perfetto e lavatrice verde: così Ursula governa Bruxelles L’8 ottobre Ursula von der Leye... ► lidentita.it
Cremona si prepara a celebrare la dolcezza: torna la Festa del Torrone
Si alza il sipario su uno degli appuntamenti più amati dell’autunno lombardo: la Festa del Torrone... ► milanotoday.it
Il lato nascosto dei videogiochi che può abituare i bambini al gioco d’azzardo: la parola all’esperta ISS
Il gioco d'azzardo è un fenomeno sempre più diffuso anche tra i giovanissimi e gli esperti sospetta... ► fanpage.it
Il question time del ministro Piantedosi alla Camera: "L'antisemitismo è uno dei problemi principali visti di recente"
"C'è una vigilanza massima su possibili saldature tra tutti gli ambienti interessati a fomentare le... ► ilfoglio.it
Il ruolo chiave del Rup nei contratti pubblici: Ance Brindisi al congresso di Firenze
BRINDISI - Il futuro dei contratti pubblici e il ruolo strategico del Responsabile unico del proge... ► brindisireport.it
Sport a scuola, impianti ‘aperti’ alle società del territorio: l’ok della Camera
Roma, 8 ottobre 2025 – Un accesso più facile delle società sportive alle strutture del territorio, ... ► sport.quotidiano.net
Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto: cosa fa oggi
Alessandro Borghese è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati d’Italia. Nel corso... ► dilei.it
Luca e Roberta superano una piccola crisi mentre per le altre due coppie il destino sembra sempre più segnato.
Questa sera alle 21.20 su Real Time va in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Dopo ... ► iodonna.it
Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali
Firenze, 8 ottobre 2025 – Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo musicale intitolat... ► lanazione.it
Manifestazione per Gaza oggi a Milano: gli orari del corteo per la Freedom Flotilla
Oggi alle 18 in piazzale Lodi si terrà un nuovo presidio per la Palestina, da lì dovrebbe partire u... ► fanpage.it
Elezioni: scenario ancora confuso nel centrodestra, fra rinunce e possibili sorprese
BRINDISI – Nel centrodestra si rincorrono le voci sulle candidature in vista delle elezioni region... ► brindisireport.it
Dove vedere in tv Paolini Tauson, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming
Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, sconfiggendo i... ► oasport.it
Paz Inter, conferme dall’Italia sul suo futuro! Il Real Madrid ha scelto in che squadra giocherà la prossima stagione
di Redazione Inter News 24Paz Inter, arrivano conferme anche dall’Italia sul futuro del giocatore ar... ► internews24.com
Ucraina, missili di Kiev in Russia: i danni nella regione di Belgorod
Lanci di missili dall’Ucraina hanno ucciso tre persone e ferito diverse altre nella regione di Belg... ► lapresse.it
Ponte sullo Stretto, le Associazioni chiedono all'Ue il ritito delle delibere che sbloccherebbero l'opera
Non si fermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf nella loro battag... ► reggiotoday.it
I jeans Levi's si confermano un must di stagione e questi sono gli evergreen da comprare in sconto
Fino alle 23:59 dell'8 ottobre i modelli più iconici firmati Levi's si acquistano a prezzi vantaggio... ► vanityfair.it
Addio al dottor Giuseppe Campagna, punto di riferimento della sanità e della comunità di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Latina piange la scomparsa del dottor Giuseppe Campagna, deceduto all’... ► dayitalianews.com
Il finto addio di Lebron. I tifosi si sono offesi (e lo hanno offeso), ma la trovata è da applausi (L’Equipe)
Nel luglio del 2010, la trasmissione The Decision, andata in onda su ESPN per ufficializzare il pas... ► ilnapolista.it
La forza di una donna, anticipazioni 9 ottobre: Arif ritrova l’anello e fa un passo importante verso Bahar
Arif recupera un ricordo di famiglia, Ceyda debutta come baby?sitter, mentre intorno a Bahar crescon... ► movieplayer.it
Alimenti etnici, quasi l’80% presenta ingredienti non dichiarati
(Adnkronos) – Test sui prodotti etnici destinati al consumo umano venduti in Italia hanno rivelato c... ► periodicodaily.com
"Guadagna milioni, rispetti chi lo paga". L'ad della Serie A gela Rabiot
La decisione di disputare il match di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, continua a fa... ► ilgiornale.it
Cucine dell’ospedale chiuse, salvi i posti di lavoro: “La mobilitazione ha funzionato”
Al via i lavori di messa in sicurezza delle cucine dell’ospedale di Rovereto che, molto probabilme... ► trentotoday.it
Tragedia in A22: si schianta col furgone contro un camion e muore
Un incidente dall’esito drammatico quello avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre sul... ► trentotoday.it
Sesto San Giovanni, 71enne si getta dal sesto piano durante lo sfratto
Un uomo di 71 anni è morto la mattina dell’8 ottobre a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal ... ► lettera43.it
Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'indiscrezione
L'ex coppia aveva annunciato la fine della relazione con due messaggi su Instagram. Secondo le ultim... ► movieplayer.it
Provincia di Caserta, si rinnova il ‘progetto scuole’ per il museo campano di Capua
Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande riscontro degli anni passati, la Provincia di Caserta con... ► anteprima24.it