Viaggi lenti musica e abissi | entra nel vivo Immagimondo

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal fine settimana civatese, che come ogni anno ospita un susseguirsi di incontri dedicati a percorsi e viaggi lenti e in stretto contatto con i luoghi, agli appuntamenti infrasettimanali che anticipano il weekend conclusivo di “Il Mondo a Lecco”. La 28^ edizione di Immagimondo, festival promosso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggi - lenti

Cerca Video su questo argomento: Viaggi Lenti Musica Abissi