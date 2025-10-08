Viabilità Sant' Alfio dal 22 al 31 ottobre modifica temporanea della circolazione sulla Sp 5 I

Cataniatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire l’esecuzione di lavori programmati da E-Distribuzione S.p.A., sarà modificata temporaneamente la circolazione veicolare lungo un tratto della Strada provinciale n. 5I, fuori del centro abitato di SantAlfio.L’intervento si svolgerà dal 22 ottobre al 31 ottobre prossimi, nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

