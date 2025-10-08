Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul Provinciale Ardeatina rimosso l'incidente tra tre amore Falcognana ora il traffico è in smaltimento traffico in generale miglioramento anche sul Raccordo Anulare permangono lievi rallentamenti in carreggiata esterna la Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Ardeatina e Anagnina in interna invece la circolazione si presenta nel complesso scorrevole ad eccezione dei rallentamenti tra Laurentina e Pontina in uscita dalla capitale si sta in coda traffico sulla Statale Flaminia tra due ponti Grottarossa sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino e malafede e su via Appia tra via dei Laghi e Frattocchie chiudiamo con i cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per consentire alcuni lavori di pavimentazione nelle tre notti di oggi domani 9 ottobre venerdì 10 ottobre con orario 22:05 sala chiuso lo svincolo di Valmontone in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma in alternativa consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro la Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

