Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade prestare attenzione per chi viaggia sulla diramazione Roma Sud a Tra la barriera di Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione della Roma Napoli dove è per un veicolo in panne ora rimosso si sono formate Code in graduale miglioramento invece la situazione del traffico sul tratto Urbano della A24 e sulla Roma Fiumicino nell'ordine tra Portonaccio e Tor Cervara in uscita dal centro e tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in casa esterna permangono code tra la Roma Fiumicino la via del mare poi si rallenta tra Laurentina e Anagnina in interna invece rallentamenti tra Pisana e Aurelia poi code tra gli svincoli classe Salaria e tra Bufalotta il Prenestina il sud della capitale ancora forti disagi per una precedente incidente su via Ardeatina tra via della Falcognana e prega amore In entrambe le direzioni mentre sulla statale Pontina code a tratti complice anche un evento pane tra il raccordo anulare e via di Pratica in direzione Latina chiudiamo con i cantieri autostradali proseguono sull'autostrada Roma Fiumicino i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza fino alla notte di venerdì 10 ottobre con orario 226 sarà chiuso per chi proviene da Fiumicino che lo svincolo per La A12 Roma Tarquinia in direzione Civitavecchia in alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma Fiumicino verso Roma uscire allo svincolo nuova fiera di Roma e riprendere la Roma Fiumicino verso Fiumicino per poi immettersi sulla 12 da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 19:40