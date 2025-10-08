Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade per transito sulla A1 Firenze Roma a prestare attenzione al fumo in carreggiata per un incendio al km 551 tra il bivio per la diramazione Roma sud e Guidonia Montecelio vediamo ora il traffico sul tratto Urbano della A24 ancora code a tratti tra il bivio per la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal centro sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione euro e mentre in direzione del raccordo anulare Si procede a rilento transa del Tevere Parco dei Medici ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare poi tra Laurentina e Tuscolana è più avanti tra Casilina il video per la 24 interno traffico molto intenso tra Pisana è orelia poi code tra gli svincoli Kassel Salaria tra Bufalotta e Prenestina e infine tra Anagnina e la galleria Appia e quadrante sud della capitale ancora forti disagi presidente incidente su via Ardeatina tra via della Falcognana e spregamore In entrambe le direzioni mentre per traffico file sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cecchina In entrambe le direzioni chiudiamo Cambiando argomento in corso nella capitale una manifestazione con corteo da viale Celio vibenna zona Colosseo fino a Piazzale Ostiense prevista la partecipazione di Oltre 3000 persone con conseguenti devi Io sto per le linee bus di zona fino alle ore 21 possibile Inoltre le chiusure temporanea al transito veicolare sulle strade limitrofe all'evento ta Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 19:10