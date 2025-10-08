Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio apriamo con la situazione sull'autostrada sostanzialmente invariato il traffico sulla tratto Urbano della A24 ancora code a tratti tra il bivio per la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal centro sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur direzione della raccordo anulare Si procede a rilento tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Laurentina e Tuscolana interna allenamenti gratis vincoli Pisana Aurelia poi code tra casse Salaria infine tra Bufalotta e Prenestina il quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo ancora incolonnamenti tra Mezzocammino e Acilia in direzione Ostia mentre incidente forti disagi su via Ardeatina tra via della Falcognana e spregamore In entrambe le direzioni infine file per traffico sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cecchina In entrambe le direzioni Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 18:40