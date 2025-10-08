Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sul tratto Urbano della A24 ancora code a tratti per traffico tra il bivio per la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal centro in direzione opposta ancora file tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione euro mentre in direzione del raccordo anulare Si procede a rilento tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino Tuscolana situazione analoga anche in interna ma tra gli svincoli Pisana Aurelia Poi tra casse Salaria e infine tra Bufalotta e Prenestina in uscita dalla capitale traffico ancora molto intenso sulla Salaria Settebagni Monterotondo Scalo e sulla Flaminia tra due punti e Grottarossa è più avanti tra Malborghetto Eliano il quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo Ancora disagi tra Mezzocammino e Acilia in direzione Ostia e Silvia via di Malafede Vitinia in direzione Eur Infine si procede a rilento anche sulla statale Pontina tra via dei rutuli e Aprilia in direzione Latina Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario in graduale ripresa la circolazione sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto precedentemente sospesa tra Fara Sabina hai Monterotondo per un incendio in prossimità dei Binari i treni hanno subito limitazioni di percorso e ritardi fino a 80 minuti chiudiamo infine con il trasporto pubblico capitolino è iniziata la seconda fase dei lavori di riqualificazione all'infrastruttura del tratto sopraelevato della tangenziale est per per metter nelle lavorazioni il servizio tranviario sarà sostituito con busta che seguiranno gli stessi percorsi dei tram incrementando nelle corse il termine dei lavori il ripristino del servizio è previsto per il prossimo 7 dicembre Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 18:10