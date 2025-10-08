Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sul tratto Urbano della Roma Teramo è stato rimosso il precedente incidente al km 6 e 300 permangono code a tratti per traffico tra il bivio per la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal centro in direzione opposta ancora file tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico al momento molto intensa in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino Tuscolana situazione analoga anche interna ma tra gli svincoli casse Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in uscita dalla capitale traffico ancora molto intenso sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo e sulla Flaminia tra due punti e Grottarossa il quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo disagi tra Mezzocammino e Acilia e su via dell' aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia Infine si a rilento anche sulla statale Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina passiamo alla trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fara Sabina e Monterotondo per un incendio in prossimità dei Binari è in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco i treni subiscono ritardi o cancellazioni chiudiamo Cambiando argomento partire a questa sera nella capitale alle 18:30 una manifestazione con corteo da viale Celio vibenna zona Colosseo fino a Piazzale Ostiense prevista la partecipazione di Oltre 3000 persone con conseguenti deviazioni o Stop per le linee bus di zona fino alle ore 21 possibile Inoltre le chiusure temporanee al transito veicolare sulle strade limitrofe all'evento da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

